Governo concederá R$ 4 bilhões para os estados em linha de crédito

Agência Brasil Ministro anuncia liberação de mais recursos para os estados

“Vamos anunciar em breve para os estados uma linha especial de crédito com a qual eles compensarão as perdas que tiveram com o Fundo de Participação dos Estados”, disse o ministro.A queda desse fundo em 2009, segundo o ministro, foi calculada pelo governo em torno de R$ 750 milhões em comparação ao ano passado. “Vamos abrir a linha de crédito que vai poder ser usada pelos estados numa taxa de juros de 11,25% ao ano, de modo que eles compensem e que mantenham o seu nível de gasto e investimento”, afirmou.Já para o Fundo de Participação dos Municípios, cujas perdas foram calculadas em torno de R$ 650 milhões em 2009, o governo deve garantir recursos orçamentários. “Vai sair do Orçamento e por isso nós estamos reduzindo a meta do superávit primário, de onde sai o recurso, para que os municípios continuem fazendo investimentos, obras e contratando pessoas, de modo a manter a atividade econômica em movimento”, disse o ministro.