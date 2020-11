Jogadores deixam o DM e podem ser aproveitados em Santa Cruz Seis atletas, dos sete que estavam lesionados, foram liberados para retornar aos treinamentos, mas continuarão em observação.

O treinador alvinegro, Heriberto da Cunha, que estava preocupado com a quantidade de jogadores entregues ao Departamento Médico, teve uma boa notícia esta tarde.



Depois da reavaliação feita pelo médico Roberto Vital, seis atletas, dos sete que estavam lesionados, foram liberados para retornar aos treinos.



Apenas o meia Rodriguinho continua longe dos trabalhos, em tratamento intensivo.



Quatro deles, o zagueiro Fabiano, o volante Simão e os meias Sandro e Marcos Paraná, participaram normalmente do treinamento técnico/tático com o restante do grupo.



Os goleiros Raniere e Tiago Cardoso foram poupados de um treino mais forte e fizeram um trabalho à parte.



Raniere realizou um trabalho aeróbio na bicicleta ergométrica, seguido de um fortalecimento, enquanto Tiago deu uma leve corrida no campo do CT.



Todos retornarão aos treinos na manhã deste sábado (14), no estádio Frasqueirão, e continuarão em observação para saber se não voltarão a sentir e terão condições de participar da partida contra o Santa Cruz, no domingo (15).