Jovem é assassinado em Felipe Camarão

Thyago Macedo Crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (22).

A vítima caiu em cima de uma calçada e morreu na hora. Os moradores da residência, que não quiseram se identificar, informaram que apenas ouviram os disparos e quando saíram já encontraram o corpo no chão.Eles disseram, no entanto, que não viram nenhum suspeito. Policiais militares também estiveram no local do homicídio. Eles disseram que mais uma vez prevaleceu a “lei do silêncio”, tendo em vista que ninguém viu nada.Os populares apenas destacaram que o jovem aparentando ter aproximadamente 20 anos, não era daquela região. Segundo informações extra oficiais, a vítima estava indo comprar uma arma.