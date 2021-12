Alto do Rodrigues: ajuda é insuficiente para as vítimas das enchentes Mais de 2 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas, mas apenas 175 cestas básicas chegaram ao município.

A cheia do rio Piranhas-Açu, que subiu mais de seis metros com as últimas chuvas, afetou mais de 2 mil pessoas no município de Alto do Rodrigues, que decretou situação de emergência. A ajuda enviada pelo governo do estado ao município é insuficiência para atender as famílias desalojadas e desabrigadas.



Segundo a Coordenadoria de Defesa Civil de Alto de Rodrigues, 647 pessoas estão desabrigadas e 878 desalojadas no município. Mas até o momento, foram enviados pelo estado apenas 175 cestas básicas, 50 colchões e 50 lençóis.



“Essa quantidade não é suficiente e nós estamos recebendo uma pressão por parte dos desalojados, que são pessoas que estão em casa de parentes, porque até agora só podemos atender aos desabrigados”, expõe Pedro Lima, coordenador de Defesa Civil.



Por enquanto, o município tem contado com a ajuda de empresários locais que tem feito doações de cestas básicas e água potável.



Com elevação do volume de água do rio, toda a parte baixa do município ficou submersa. Na zona urbana, os bairros atingidos são o Centro e São Francisco. Na área rural foram afetados os sítios Ponciana, Tabatinga e Alto Alegre. Nessas áreas, pontes ficaram submersas, e o município está sem acesso a Porto do Mangue e a Carnaubais.



“Todas as pastagens e plantações também foram submersas e os agricultores perderam toda a plantação de milho e feijão. Não sabemos ainda de quanto foi o prejuízo, mas eles ficaram sem ter como se manter”, destaca Lima.