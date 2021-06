Copa do Brasil: ABC e Atlético/PR fazem jogo dos desfalcados

O jogo da quarta-feira (8) entre ABC e Atlético Paranaense, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, pode ser considerado o jogo dos desfalques tamanho o número de atletas que impedidos de jogar seja por contusão, suspensão ou por força de contrato.No lado alvinegro, o técnico Heriberto da Cunha tem quatro baixas certas: os atacantes Paulinho Macaíba e Ivan, que cumprem suspensão, o lateral Beto e o zagueiro Ciro, que já atuaram na competição este ano por Tupi/MG e Caxias/RS, respectivamente.Não bastasse isso, o meia Sandro e o atacante Gabriel estavam sentiram dores e foram poupados nos últimos treinos. Eles realizaram apenas trabalhos leves e tratamento no Departamento Médico. Heriberto da Cunha disse que só define a escalação do ABC momento antes do jogo. “Faço definição apenas na véspera. Vou aguardar o Sandro e esperar uma evolução no quadro clínico dele”, declarou.Já o rubro-negro paranaense, o técnico Geninho chegou a Natal com sete desfalques: Júlio César, Alberto, Valença, Wesley Ney, Jairo e Renan. Desses, o treinador informou que Valença foi submetido a cirurgia e vai ficar 60 dias fora da equipe. Mesma situação de Alberto e Renan, que desfalcam o Furacão por 30 dias.Pensando nisso, Geninho trouxe três jogadores das categorias de base: Raul, Fransérgio e Douglas Maia. O técnico do Furacão disse que "o jogo (contra o ABC) é complicado" tendo em vista o clube disputar a Copa do Brasil. "A torcida aqui é muito entusiasmada e uma competição como essa traz uma boa visibilidade para a cidade e o clube", declarou.