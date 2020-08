Corpo encontrado em cacimbão pode ser do comerciante das Rocas Ossada foi achada no final da manhã desta quinta-feira (5), a 4 km da entrada de Pitangui, na BR-101 Norte.

Foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (5), dentro de um cacimbão, na BR-101, a 4 km da entrada de Pitangui, o corpo de um homem que a polícia suspeita ser do comerciante Rogério da Silva, 42, desaparecido há 14 dias.



Rogério sumiu de casa, nas Rocas, no dia 19 de fevereiro. Um dia depois, a polícia prendeu o cabo PM Marcos Vinícius da Silva Borges, lotado no 1º Batalhão de Polícia Militar, nas Rocas, e João Maria Marcelino dos Santos, o "João Barulho", acusados de envolvimento no desaparecimento do comerciante.



Ao serem levados à 2ª Delegacia de Polícia, nas Rocas, um deles foi reconhecido pela mulher da vítima. Os dois foram autuados pelo delegado Roberto Andrade, titular da 2ª DP, por extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha.



Segundo informações da polícia, “João Barulho” é ligado ao tráfico de drogas na região, e o cabo da PM já foi preso anteriormente e responde por crimes na Grande Natal há três anos.