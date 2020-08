CMN adequa lei para o funcionamento da Leide de Morais Vereadores incorporaram unidade à rede municipal de Saúde e definiram o nome.

A Câmara Municipal do Natal aprovou, na tarde desta quarta-feira (4), um projeto de lei que incorporou a maternidade Leide de Morais à rede municipal de Saúde. A alteração na lei 5.832/07 foi proposta pelo próprio Executivo e aprovado em regime de urgência pelos vereadores.



No texto da lei 5.832/07, a maternidade não fazia parte da rede municipal de Saúde, o que impossibilitaria que a prefeita Micarla de Sousa tivesse total gerência sobre o funcionamento da unidade, que terá cargos criados na reforma administrativa. Por isso a necessidade da aprovação do projeto de lei 015/09, que ocorreu na sessão desta quarta-feira e deu à unidade o nome de Hospital da Mulher e Maternidade Leide de Morais.



O nome da maternidade, inclusive, não estava no projeto original enviado pelo Executivo. Contudo, os parlamentares apresentaram uma emenda coletiva que manteve o nome pensado pelo ex-prefeito Carlos Eduardo. “É uma justa homenagem e a prefeita também é favorável que a maternidade se chame Leide de Morais”, explicou Enildo Alves.



Ainda de acordo com o parlamentar, que é o líder de Micarla de Sousa na CMN, a provação em regime de urgência foi necessário para que a prefeita inaugurasse a unidade de Saúde já na próxima segunda-feira (9), servindo como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que será comemorado no dia 8 deste mês.



A aprovação da proposta contou com os votos favoráveis de todos os 18 vereadores presentes à sessão.