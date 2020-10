Continua impasse entre Embraer e funcionários demitidos Reunião informal ocorrida na segunda-feira (9), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, terminou sem acordo entre a empresa e os trabalhadores.

A Empresa Brasileira de Aviação (Embraer) se manifestou hoje (11) por meio de nota sobre as negociações entre a empresa e os sindicatos que representam os 4,2 mil funcionários demitidos no último dia 19.



De acordo com as informações da empresa, a reunião informal ocorrida na segunda-feira (9), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas, terminou sem acordo entre a empresa e os trabalhadores.



A nota ressalta que apesar de não haver na legislação brasileira lei que impeça as empresas de efetuarem dispensas individuais ou coletivas, a Embraer, conforme já havia se comprometido, ofereceu uma indenização adicional aos ex-empregados no valor de R$ 1,6 mil.



A empresa também reiterou que assumirá a manutenção dos respectivos planos de saúde no período de 12 meses, sem quaisquer ônus aos empregados.



Os sindicatos, por sua vez, "condicionaram qualquer negociação à reintegração dos empregados desligados, hipótese que a Embraer não pode absolutamente considerar", diz a nota.



Entre os aspectos relevantes da decisão do sindicato, a empresa informou ainda que "enquanto a liminar de suspensão das demissões for mantida, e por conseguinte, não houver a homologação das rescisões contratuais já efetuadas, os ex-empregados permanecem impedidos de movimentar suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), incluindo a multa de 40% já depositada pela empresa."



Além disso, esses trabalhadores não poderão dar entrada na documentação para o recebimento do seguro desemprego ou até mesmo para registrarem-se como empregados de outras empresas.



A Embraer também diz que em abril efetuará os valores referentes aos resultados dos lucros da empresa no exercício de 2008 para todos os empregados e ex-empregados que deixaram a Embraer em 2009.



E, por fim, a empresa afirma que "a liminar concedida não reestabelece a reintegração ao emprego ou garantia de emprego ou salários pelo período de sua vigência".



O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, em Campinas, decidiu manter até sexta-feira (13) a liminar que suspende as demissões de 4,2 mil trabalhadores da Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).



No entanto, os sindicatos insistiram na readmissão dos trabalhadores.



“A Embraer continua intransigente. A empresa se recusa a readmitir os trabalhadores, mas admite que em 2009 pretende obter R$ 614 milhões, em lucros, mesmo com a redução do faturamento. O que prova que a empresa só demitiu porque preferiu penalizar os trabalhadores a diminuir seus lucros”, disse em nota no site do sindicato o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e Região, Luiz Carlos Prates.



Uma nova audiência de conciliação está marcada no TRT na próxima sexta-feira a partir das 9h, Em Campinas.



Ainda como parte da mobilização pela readmissão dos demitidos, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José e região realiza hoje (11) um ato político na Câmara Municipal de São José dos Campos pela readmissão dos demitidos e lançamento da campanha pela reestatização da Embraer.