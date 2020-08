Natal comemora Dia Nacional da Música Clássica

Orquestra Sinfônica do RN fará participação.

A entrada é gratuita, pois a idéia é dar visibilidade à música erudita e oferecer à população uma programação a que normalmente o público não tem acesso.Participam professores do Instituto de Música Waldemar de Almeida e da Escola de Música da UFRN, além da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte e outros músicos.Por sua importância como compositor e também por ter nascido no dia 5 de março — razão pela qual a data foi escolhida como Dia Nacional da Música Clássica —, o brasileiro Heitor Villa-Lobos será homenageado através da apresentação de algumas de suas obras.Quem passar na frente do teatro também poderá conhecer um pouco mais da música clássica através de uma exposição com biografias de grandes instrumentistas potiguares, explicações sobre instrumentos musicais e um material especial sobre a família Almeida, de onde se destacaram os músicos Waldemar e Hianto de Almeida.Dia: 5 (quinta-feira)Local: Teatro Alberto MaranhãoHora: 18hEntrada: gratuita