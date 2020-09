Ministério Público do Trabalho flagra irregularidades no setor sucroalcooleiro Trabalhadores corriam riscos de saúde e de segurança; inclusive um adolescente foi encontrado trabalhando na atividade.

Em operação sigilosa, ocorrida de 3 a 5 de março, o Ministério Público do Trabalho organizou força-tarefa no setor sucroalcooleiro do Rio Grande do Norte, com o objetivo de detectar irregularidades trabalhistas.



A força-tarefa, instituída pelo procurador geral do Trabalho Otavio Brito Lopes para ocorrer, simultaneamente, no Rio Grande do Norte e de Pernambuco, contou com a participação de procuradores do trabalho, analistas periciais, auditores fiscais do trabalho e agentes da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal participou no segundo dia da operação.



Transporte

A operação encontrou irregularidades no transporte dos trabalhadores.



Os ônibus estavam em péssimo estado de conservação e dirigidos por motoristas sem habilitação ou sem autorização de transporte de trabalhadores.



As ferramentas de trabalho eram transportadas juntamente com os trabalhadores, o que é proibido pela legislação, para evitar acidentes.



Os procuradores verificaram que os compartimentos para levar água estavam sujos, com lodo e apresentando manchas de fungos. Os trabalhadores reclamaram da qualidade da água e do tamanho do garrafão, que seria insuficiente para o consumo.



Saúde e segurança

Após vistoriar os ônibus e ouvir os trabalhadores, a força-tarefa inspecionou as frentes de corte, capina e adubação das fazendas e usinas de cana-de-açúcar.



Encontrou-se trabalhadores sem equipamentos de proteção individual, locais para descanso com assentos insuficientes, o que obriga os trabalhadores a fazerem refeições embaixo de árvores ou dentro dos ônibus e falta de banheiros com vaso sanitário, como determina a legislação.



Nos ônibus que ficam parados nas frentes de trabalho, foram encontrados materiais de primeiros-socorros com validade vencida, vazios ou já utilizados.



Os fiscais encontraram um adolescente de 16 anos na atividade e os trabalhadores informaram enfrentar jornada excessiva de trabalho.



A força-tarefa também encontrou trabalhadores aplicando agrotóxicos sem equipamentos de proteção, e, inclusive, alimentando-se próximo à área em que foi aplicado o veneno.



Também foram encontradas irregularidades quanto à conservação dos alimentos em marmitas térmicas e alguns trabalhadores faziam a refeição no chão.



Correção das irregularidades

Além das irregularidades relativas à saúde e segurança, a força-tarefa apurou que trabalhadores safristas foram dispensados sem o pagamento das verbas rescisórias e sem recolhimento do FGTS.



As empresas foram autuadas pelos auditores fiscais do Trabalho e estão sendo chamadas na Procuradoria Regional do Trabalho para firmar Termo de Ajuste de Conduta.



Segundo a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região, Ileana Neiva, se as empresas não firmarem termos de ajuste de conduta, o Ministério Público do Trabalho ajuizará ações civis públicas, na Justiça do Trabalho, para correção das irregularidades e com pedido de indenização pelo dano causado aos trabalhadores, sujeitos a condições subumanas de trabalho, com risco para saúde e segurança.