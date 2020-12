Royalties caem 30% no RN e devem se manter baixos em 2009

Vlademir Alexandre

Em janeiro e fevereiro, o Governo do Estado recebeu, pela exploração de petróleo em solo e no mar potiguar, um total de R$ 21,8 milhões, valor 34% inferior aos R$ 33,3 milhões do primeiro bimestre de 2008. A quantia é a mais baixa desde 2002 para esse período.Para os municípios, foram distribuídos R$ 18,3 milhões, contra R$ 24,7 milhões do ano passado, o que representa 25,8% a menos e o menor valor desde 2004. A variação negativa, porém, já era esperada por especialistas no assunto, como o economista e pesquisador Mário Jesiel de Oliveira.Segundo ele, o motivo da queda no repasse foi a diminuição no valor do barril do petróleo, no mercado internacional. “A produção se manteve no mesmo patamar e não foram feitas grandes alterações nas alíquotas dos campos produtores, então o movito é mesmo o preço do barril, que caiu nos últimos meses”, explica.A expectativa de Mário Jesiel é que o valor dos repasses se mantenha nessa média até o final de 2009, em torno dos 20% a 30% abaixo do registrado no último ano. Por variações como essa, ele lembra que os administradores públicos não podem contar com essa receita para serviços básicos.“Os royalties não deveriam ser usados no pagamento de despesas correntes, pois quando o repasse vier abaixo do esperado, terminará resultando na paralisação de obras e serviços”, alerta. Uma das indicações do pesquisador é o uso dos recursos dos royalties para investimentos extras, de preferência repartido em diversas áreas, para que nenhum setor se mantenha “dependente” dessa receita incerta.