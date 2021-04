Levi Jales já marcou pacientes para esta quarta-feira

Vlademir Alexandre Secretário está com pacientes marcados para esta quarta-feira (1º) em sua clinica de acupuntura.

“Infelizmente, tenho meus compromissos profissionais com os pacientes da minha clínica. Não pretendo permanecer na Saúde, nem posso. Tenho a preocupação com aqueles que já estão agendados a partir de amanhã (1º) na clínica. A prefeita estava sabendo que precisaria me ausentar e por isso marquei os pacientes”, informou o secretário.Levi Jales disse que na tarde desta terça-feira (31) pretende se reunir com a prefeita para reforçar a necessidade de deixar a secretaria de Saúde. “Estou indo conversar com Micarla, mas estou contando com ida do deputado Getúlio Rego para cargo. Não posso continuar”, lembrou ele.Segundo o secretário, o deputado Getúlio Rego (DEM) seria a pessoa mais indicada para assumir a pasta por ser médico e político experiente. “Acredito que ele faria uma boa gestão na pasta. Espero que aceite o cargo. Achava que a situação já estava definida, não esperava todo esse impasse”, disse Levi Jales se referindo as discussões em torno de quem assumiria a vaga do deputado na Assembleia Legislativa.Mesmo afirmando ter os pacientes marcados e ter firmado compromissos profissionais médicos, o secretário ressaltou que vai conversar na tarde desta terça-feira com a chefe do Executivo municipal justamente para encontrar uma solução para o impasse.“Vou conversar com a prefeita. Sei que a pasta não pode ficar descoberta, mas também não posso deixar de atender meus pacientes. Mas vamos encontrar uma solução. O que combinamos é que eu poderia prestar uma assessoria a pasta, mas responder por ela, infelizmente, não posso”, conclui Levi Jales.