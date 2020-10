Mercado imobiliário discute alternativas para a crise

Marília Rocha

O primeiro é voltado para comercialização de imóveis, o Salão Imobiliário (11 a 15 de março), no Centro de Convenções em Natal, e o lançamento do Nordeste Invest (31 de março a 2 de abril), em Maceió.O motivo para a discussão são os efeitos da crise financeira internacional. O diretor executivo da Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Nordeste Brasileiro - ADIT, Peixoto Accyoli, afirma que o perfil dos investidores mudou para o Brasil. “Quem vinha para o Brasil no primeiro momento eram ‘caubóis’ que nem sequer tinham empresas consolidadas e agora temos profissionais do setor, interessados em verdadeiros investimentos”, declara.A proposta do Nordeste Invest é apresentar os novos perfis de investidores. “Vamos apresentar as mudanças no perfil dos investidores, que anteriormente buscavam terra barata para fazer especulação e agora foram substituídos por investidores profissionais”, afirma.A outra mudança acontece no tipo de imóvel comercializado, que antes era de segunda residência, agora passa a atender ao mercado interno. “Deixam de existir os mega projetos e a super ofertas de imóveis”, analisa Peixoto.Para Peixoto, o profissionalismo no setor imobiliário é uma questão natural num momento de crise. “Tem muito investidor querendo focar no mercado imobiliário do Brasil, que estão apresentando projetos sólidos”. Segundo ele o foco agora é para suprir o déficit habitacional de quase 8 milhões de unidades.Ele caracteriza o cenário como ‘melhor’, pela depuração do mercado e foco na classe média brasileira. Além disso, o evento promete fortalecer as parcerias entre os investidores internacionais e os locais, aumentando a viabilidade dos novos negócios.O Salão Imobiliário apresenta aos consumidores casas, apartamentos e terrenos disponíveis na grande Natal, com movimentação comercial durante os quatro dias de evento das empresas potiguares e internacionais.Paralelo ao Salão, os atores do setor imobiliário conhecerão a proposta do Nordeste Invest, que será realizado em Maceió no fim do mês.A quarta edição do evento será de 31 de março a 2 de abril em Maceió. Esse ano, o foco do evento será o setor imobiliário residencial para classe média, com produtos também para o turismo.O Nordeste Invest é promovido pela Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Nordeste Brasileiro - ADIT.Nesta quinta-feira (12), ao meio-dia, o evento será lançado em Natal, no auditório da Fiern. A apresentação do Nordeste Invest será feita pelo diretor-executivo da ADIT, Peixoto Aciolly, com direcionamento para os empresários, expositores e investidores do mercado imobiliário e turístico do Nordeste.