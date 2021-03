Com gol de Lugano, Uruguai derrota o Paraguai e 'ajuda' o Brasil O resultado pode beneficiar o Brasil, que está em segundo, e que poderá ficar a apenas três pontos da liderança, caso vença o Equador, neste domingo.

A 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2010 começou com uma surpresa. Logo na primeira partida, o Paraguai, atual líder do torneio, foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, neste sábado, em Montevidéu.



O resultado pode beneficiar o Brasil, que está em segundo, e que poderá ficar a apenas três pontos da liderança, caso vença o Equador, neste domingo.



Além de beneficiar indiretamente a seleção brasileira, a vitória deixa o Uruguai vivo na disputa de uma das quatro vagas garantidas para a Copa do Mundo de 2010.



O triunfo deixou os uruguaios com 16 pontos, provisoriamente na quarta colocação. O Chile, que joga contra o Peru, no domingo, ainda pode ultrapassar a equipe celeste.



A vitória do Uruguai começou a ser construída ainda no primeiro tempo. Após boa jogada de Suárez, a bola foi rolada para Diego Fórlan, que empurrou para as redes.



O atacante marcou o seu quinto gol nas Eliminatórias e passou a ser um dos artilheiros da competição, ao lado do seu compatriota Abreu e dos bolivianos Moreno e Botero.



Jogando no estádio Centenário, o Uruguai foi melhor do que o adversário. Nas poucas jogadas mais ríspidas, o árbitro brasileiro Carlos Eugenio Simon soube conter os ânimos, evitando que o confronto ficasse violento.



No segundo tempo, depois de muito pressionar, o Uruguai conseguiu o seu segundo gol. Após falta cobrada por Suárez, o zagueiro Diego Lugano, ex-São Paulo, subiu bem e cabeceou para ampliar o resultado.



Aos 38min, Abreu chegou a marcar o terceiro para o time celeste, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance.



Na próxima rodada, o Paraguai enfrentará o Equador, em Quito, enquanto o Uruguai irá até Santiago para encarar a seleção do Chile.



URUGUAI 2 x 0 PARAGUAI



Data: 28/03/2009 (sábado)

Local: estádio Centenário, em Montevidéu (URU)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (FIFA-BRA)

Público: 45 mil pessoas

Cartões amarelos:

Gols: Diego Forlán, aos 28min do 1º tempo, e Diego Lugano, aos 13min do 2º tempo para o Uruguai



URUGUAI

Sebastián Viera; Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín (Bruno Silva) e Martín Cáceres; Diego Pérez, Sebastián Eguren, Álvaro Pereira e Cristian Rodríguez (Jorge Martínez); Luis Suárez e Diego Forlán (Sebastián Abreu)

Técnico: Oscar Washington Tabárez



PARAGUAI

Justo Villar; Darío Verón, Julio César Cáceres, Paulo da Silva e Enrique Vera (Oscar Cardozo); Marcelo Estigarribia (Sergio Aquino), Jonathan Santana, Cristian Riveros e Aureliano Torres (Miguel Samudio); Salvador Cabañas e Nelson Haedo Valdez

Técnico: Gerardo Martino