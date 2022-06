Arraiasa será hoje (23) em Macaíba

O show de inauguração da casa promete levar uma multidão para a cidade de Macaíba/RN. São esperadas cerca de 20 mil pessoas não só de Natal como de outras cidades vizinhas. Além do Asa, Forró do Bom, Forró Sacode e Garota Safada prometem fazer um arraial inesquecível.Depois do Carnaval, a expectativa dos nordestinos cresce em torno de outra folia: as festas de São João. É nesse ‘clima’ que o Asa de Águia traz o ArraiAsa, um super evento pensado especialmente para o momento. Essa festa que foi lançada no ano de 2005, em São Luís (MA), logo foi repetida no ano seguinte no mesmo local. Devido ao sucesso, a idéia foi estudar uma forma de fazer o evento ganhar mais recursos tecnológicos.Então este ano o ArraiAsa está de volta totalmente repaginado. O projeto cresceu e a partir de agora o evento será uma festa temática, com detalhes cuidadosamente pensados para diferenciar esse evento dos outros, com estrutura e visual muito mais modernos. O palco, por exemplo, terá uma frente de 20 metros, painel de led, uma super passarela e toda estrutura seguirá os moldes dos grandes shows do Asa. O projeto ArraiAsa 2009 estreou em Aracaju e logo em seguida foi para João Pessoa e se estenderá a outras cidades além de Natal, como Recife, Campina Grande, entre outras.A festa inicia com o DJ Rambo comandando suas pick-ups, convidando a galera pra entrar no clima, já a banda Asa de Águia mantém seu repertório para que a finalização fique por conta de uma banda de forró, dando o clima de festa junina.A banda Forró Sacode, liderada por Tony Guerra, é uma das atrações do Arraiasa. Tony Guerra e a turma do Forró Sacode promete um show novo e especial, com novas coreografias, novo corpo de balé, além de tocar os sucessos já conhecidos pelo público forrozeiro.Com capacidade para quatro mil pessoas, o camarote do Arraiasa terá bares exclusivos, varanda, front stage, Dj e loung com área de descanso.Os participantes da festa Arraiasa além de muita diversão podem contribuir, para minimizar com as demandas enfrentadas pelos desabrigados das enchentes que atingiram parte do interior do RN, com a doação de alimentos não perecíveis, agasalhos ou produtos de higiene pessoal.A iniciativa conta mais uma vez com o apoio e coordenação da equipe do Armazém da Caridade, parceiro do Carnatal Solidário, que irá fazer o recebimento dos donativos no momento em que os foliões forem trocar seus vales por camisetas e ingressos de acesso à festa. As trocas foram iniciadas hoje, 21 de maio, na Faculdade Maurício de Nassau, na avenida Engenheiro Roberto Freire.Depois o Armazém da Caridade vai organizar e distribuir os produtos com os municípios do interior do Estado. Mesmo aqueles que não forem para a festa, mas que desejarem fazer sua doação pode ir até a faculdade, na Roberto Freire, perto da agência do Banco do Brasil e deixar sua contribuição.Faculdade Mauricio de Nassau:Dias e horários:Quinta - 21/05 - 10h às 19hSexta - 22/05 - 10h às 19hSábado - 10h às 13hServiço:Evento: ArraiasaLocal: Chácara MacaíbaData: 23 de maioAtrações: Asa de Águia, Forró do Bom, Forró Sacode e Garota SafadaPISTA: Lojas Rabelo – Midway Mall (3° piso) - MEIA ENTRADA R$ 40/INTEIRA R$ 80CAMAROTE: ESGOTADOSAbertura dos portões: 16hInformações: (84) 4006-0990