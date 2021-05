Lula faz parada em Natal às 17h desta sexta-feira Presidente, que esteve em Londres para o encontro do G20, passará cerca de 30 minutos em solo potiguar, antes de seguir para Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará em Natal às 17h desta sexta-feira (3). O governante, que esteve em Londres para participar do encontro do G20, fará reabastecimento na Base Aérea de Natal antes de seguir de volta para Brasília.



Os membros do PT não irão ao encontro do presidente, que sequer deverá desembarcar da aeronave.