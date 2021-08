Kel também acertou seu ingresso no ABC para a disputa da Série B

Site oficial do ABC Kel se destacou no Estadual e terá nova passagem no ABC

O jogador rescindiu seu contrato com o clube do Trairí esta manhã, e no turno da tarde, acertou os últimos detalhes com o Mais Querido e já se apresentou para iniciar os treinamentos. Kel assinou contrato com o Alvinegro até o final do ano.O meia, que vinha em atividade, participou de um treinamento físico de resistência de velocidade, seguido de um trabalho de resistência especial, através de um mini-jogo em campo reduzido, comandado pelos preparadores físicos Flávio Paiva e Vítor Barros.“Espero desenvolver um bom futebol aqui no ABC. Com muito empenho e dedicação, espero conquistar o meu espaço e fazer um bom campeonato da Série B", disse Kel.Conheça um pouco mais do novo contratado do ABC:José Clebson Augustinho – KelPosição: MeiaNascimento: 20/03/1980 (29 anos)Naturalidade: Natal (RN)Clubes: São Gonçalo/RN (2001), Campinense/PB (2002), Fortaleza/CE (2002), Shenzhen/China (2003), Fortaleza/CE (2003), Avaí/SC (2004), ABC (2004), Joinville/SC (2005), América/RN (2005), ABC (2006), Guarani/SP (2006), Ulbra/RS (2007), Santa Cruz/RN (2008), 4 de Julho/PI (2008), Gama/DF (2008), Santa Cruz/RN (2009).