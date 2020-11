Empresas adotam SMS para informar e divulgar

Divugação

Os torpedos são hoje uma ferramenta do mercado para divulgação segura e prática que atinge a um grande público. Em pouco tempo e a baixo custo, é possível recrutar pessoas, enviar alertas e até lembrar o horário de uma consulta médica.O consultor da Envia Mobile, Richarde Menezes, afirma que o SMS tem sido utilizado por empresas de telefonia, de cartão de crédito, faculdades, clínicas médicas e até banco de sangue. Ele explica que a utilidade dada às mensagens enviadas por celular varia de acordo com as necessidades de cada uma das empresas."É possível informar sobre horário de consultas, mobilizar pessoas para doar sangue, informar sobre atrasos de conta, informar prazos de matrícula, datas de provas, ausência de professor e até confirmar uso do cartão", enumera.Em alguns casos, como o horário das consultas médicas, o serviço permite a interação com o usuário, que pode responder instantaneamente se irá comparecer ou não ao médico ou até se pretende remarcar a consulta.Além da prestação de serviços e informações, as empresas podem usar o SMS para ações publicitárias, como promoções e sorteios interativos.Segundo o consultor, o software de envio de mensagens desenvolvido para empresas permite enviar ao mesmo tempo torpedos para inúmeros usuários e de operadoras diferentes. Para isso, a plataforma tem compatibilidade com todas as empresas de telefonia."O custo do envio da mensagem acompanha a tarifação da operadora e o volume de enviadas. Mas é mais barato do que enviar uma correspondência", destaca.O acesso ao software é via web, o que permite que um funcionário da empresa envie as mensagens de onde estiver, sem precisar usar o computador do local de trabalho.Mas as empresas não podem se deixar levar pelas vantagens e utilizar as mensagens indiscriminadamente. Menezes esclarece que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) reprova o uso abusivo e as empresas devem usar o bom senso. "É preciso ter cautela com relação à quantidade de mensagens, o motivo e os horários enviados", orienta.Richarde Menezes alerta que o uso indiscriminado da ferramenta pode causar insatisfação do cliente e surtir um efeito negativo.