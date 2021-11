Potyguar/CN 2 x 1 ASSU: ASSU é campeão estadual Camaleão do Vale tem a vantagem obtida na vitória por 4 a 1, em Assu. Já o Leão do Seridó precisa reverter o placar adverso para ficar com o título.

FIM DE JOGO



45 minutos - ASSU está a poucos minutos do título estadual e torcida vibra debaixo de chuva em Caicó.



43 minutos - Com dois a menos e precisando de dois gols, Potyguar vê o título estadual escapar. O torcedor do ASSU comemora no Marizão.



40 minutos -Expulso! Thiago entra na maldade e foi expulso pelo árbitro. É o segundo do Potyguar fora da decisão.



39 minutos - Uhhhhh!! Nilson mais uma vez salva o Potyguar com outra boa defesa.



38 minutos - Uhhhhh!! Nilson coloca para fora bola cruzada por Ribamar e que quase engana o goleiro do Potyguar.



35 minutos - Jogadores discutem dentro de campo e o árbitro tenta controlar os ânimos.



31 minutos - Expulso!! Potyguar fica com um homem a menos em campo. Jeferson recebe o segundo cartão amarelo e é expulso de campo.



27 minutos - Gramado molhado faz que jogadores trabalhem mais os cruzamentos na área. Treinadores de Potyguar e ASSU vão fazendo suas modificações.



21 minutos - Uhhhhh!!! Cobrança de falta despretenciosa de Leandro e a bola acertou o travessão do ASSU.



18 minutos - Chuva aperta no Marizão e o jogo continua com lances de perigo tanto de ASSU quanto de Potyguar.



13 minutos - Mesmo com a vitória parcial, Potyguar não garante o título e precisa de, pelo menos, mais dois gols.



7 minutos - GOOOOOOOOOL DO POTYGUAR!! Nininho cobra falta na área e Leandro Mineiro, contra, faz o segundo gol da equipe de Currais Novos



6 minutos - A chuva aperta no Marizão, mas não diminui a vontade dos jogadores.



4 minutos - Bola cruzada na área do ASSU e o goleiro Erasmo trombou com Jeferson, do Potyguar.



1 minuto - Roberto já começa assustando o ASSU com um chute forte, que vai para fora do gol.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Primeiro tempo da decisão vai terminando e o ritmo do jogo diminui.



40 minutos - Mesmo sendo visitantes, torcedores do ASSU fazem a festa no estádio Marizão com a proximidade do título estadual.



38 minutos - Resultado devolve a vantagem ao ASSU, que derrotou o Potyguar no primeiro jogo por 4 a 1.



34 minutos - GOOOOOOOOOL DO ASSU!!! Cobrança de falta que o goleiro espalmou nos pés de Luciano Paraíba. O atacante do Camaleão bateu e empatou a decisão. A bola ainda tocou as pernas do goleiro.



32 minutos - Uhhhhhh!! Quase o ASSU chega ao gol de empate em batida cruzada, mas a bola foi para fora.



30 minutos - GOOOOOOOOOOOL DO POTYGUAR!!! Cobrança de falta que vai dentro da área e a bola desvia em Lano, do ASSU, indo para o fundo das redes.



25 minutos - Gramado pesado por conta das chuvas deixa o jogo feio, em Caicó.



20 minutos - ASSU vai insistindo em bolas cruzadas na área e o goleiro Nilson, do Potyguar, vai se destacando na decisão



15 minutos - Quirino e Thiago se atrapalham em um lance que poderia ser perigoso para o Potyguar e o chute sai prensado para fora.



12 minutos - Uhhhhhh!! Quase o goleiro do ASSU era traído pela bola que quicou e obrigou ele a defender no reflexo colocando para escanteio.



8 minutos - Em determinada parte do campo, o jogo fica difícil devido ao acúmulo de água no gramado prejudicando os jogadores.



6 minutos -Potyguar responde com dois bons lances no ataque. No primeiro, Carlinhos chuta e a bola é defendida pelo goleiro do ASSU e no outro a bola foi para fora.



4 minutos - Uhhhhhh! Outro lance perigoso no ataque do ASSU e Marcelo Assuense é lançado, mas o goleiro Nilson sai e faz a defesa.



2 minutos - Uhhhhhh!! ASSU chega com perigo em bola batida por Leandro Mineiro, que vai para fora do gol com perigo.



Potyguar de Currais Novos e ASSU fazem o jogo decisivo para definir qual dos dois clubes será o campeão estadual deste ano.



O Camaleão do Vale tem a vantagem depois da vitória por 4 a 1 no primeiro jogo da decisão. Ao Leão do Seridó, resta reverter essa vantagem do adversário para ficar com o título.