Justiça nega bloqueio da casa de Agaciel Maia

Vlademir Alexandre Casa de Agaciel Maia não será bloqueada.

O juiz classificou a conduta do servidor de “falta funcional grave”, “nefasta” e que pode ensejar demissão. “Deve o Ministério Público Federal propor ação própria, em face da infração, em tese, ao artigo 13º da lei n.º 8.429, de 1992, e nela, ou antecedentemente, pedir a indisponibilidade do imóvel, transcrito em nome de terceiro, havendo indícios flamejantes da fraude a impor a nulidade do registro e aplicação de penalidade, de natureza pecuniária, e a respectiva demissão do servidor", diz a sentença.Conforme a Folha publicou no domingo passado, Agaciel usou seu irmão e deputado João Maia (PR-RN) para esconder da Justiça a casa, dizendo estar com os bens indisponíveis quando comprou o imóvel. Dois dias depois da reportagem, ele foi exonerado do cargo, mas permanece como servidor.Os procuradores pediram o bloqueio da casa com base em ação de improbidade de 2005, na qual Agaciel é réu.Fonte: Folha Online