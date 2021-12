Exame de Júlio Terceiro apresenta pouca melhora em contusão Jogador está afastado do América desde o começo do segundo turno do Estadual. Outro exame será realizado em um mês.

O volante Júlio Terceiro, do América vai ficar mais um tempo afastado dos gramados. O resultado do exame feito pelo jogador não foi o esperado por ele nem pelo departamento médico do América e era visível o semblante triste por parte dele.



O médico do América, Maeterlinck Rego, disse que “a melhora foi pouca, mas não a esperada”. Agora, o tratamento será mantido até que Terceiro seja submetido a novo exame. “Fizemos esse agora depois de 35 dias do primeiro (exame)”, declarou o médico.



Dessa forma, argumentou Maeterlinck, outro exame em Júlio Terceiro deve ser realizado no próximo mês. O jogador vem sofrendo com um rompimento no músculo adutor da coxa direita e não há previsão de seu retorno ao alvirrubro mesmo com o desejo do atleta em defender o América na série B.



Os médicos do clube já buscaram até na internet, depois de levar o caso do atleta em um congresso médico, mas não tiveram um diagnóstico preciso. Segue a pesquisa pela recuperação do volante.