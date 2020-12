Vereador solicita debate com prefeita e secretário de Educação

Elpídio Júnior Vereador disse que já está mais do que na hora da prefeitura voltar a discutir Educação na Câmara.

Luis Carlos reclamou que desde a última audiência na Casa, realizada no dia 12 de março, a prefeitura não se reuniu novamente com os educadores nem com a Comissão de Educação da Casa, porém enviou nota informando sobre ação civil pública na Justiça contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, solicitando a declaração da ilegalidade e abusividade da greve.“Solicito ao líder da prefeita, vereador Enildo Alves (PSB) que marque uma reunião com os educadores, a comissão de Educação da Casa, o secretário de Educação e a prefeita de Natal, para que possamos ter um diálogo, afinal, o último encontro que tivemos foi no dia 12 de março. O documento acaba deixando os professores de lado e fortalecendo o movimento grevista, prejudicando as aulas dos estudantes”, ressaltou o parlamentar.No comunicado, a Prefeitura destacou ainda que está atuando para a formação de uma comissão que voltará a discutir a reposição salarial dos 29% que restarão após abril, mês em que o Município pagará 5% dos 34% totais reinvidicados hoje pelo Sindicato.O peemedebista lembrou ainda que os problemas da Educação não são de agora, e que a nova administração não tem culpa pelos pagamentos atrasados, porém é necessário uma proposta que atenda as necessidades das duas partes.“O problema é que ao longo da história política do país, infelizmente, não tínhamos comprometimento com as ações reivindicadas pelos movimentos. Isso faz com que aqueles que assumem uma postura diferente, ao chegar às administrações públicas tenham dificuldades em apresentar propostas. Porém, precisamos de algo mais concreto. Por isso, solicitamos um debate mais consistente”, disse Luis Carlos.A Prefeitura informa que em ofício encaminhando ao Sindicato, esta semana, a Secretaria Municipal de Educação solicitou a indicação de dois representantes para participar desse processo que será reaberto a partir de 30 de junho, além de requerer a indicação de mais dois nomes para compor uma mesa permanente de negociação para as questões da Educação do Município.