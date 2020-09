ASSU contrata dois reforços para o Estadual O "Camaleão do Vale" trouxe o zagueiro Demir e o lateral Coelho; o clube corre contra o tempo para regularizá-los para o jogo contra o ABC

O ASSU, campeão do primeiro turno e líder de momento do segundo turno, resolveu se reforçar - e contratou um zagueiro e um lateral direito.



Os dirigentes do "Camaleão do Vale" confirmaram a chegada do zagueiro Demir, que defendeu o Macau no primeiro turno, tendo sido um dos destaques do time das salinas.



Já para a lateral, o reforço se chama Coelho - o atleta pertence ao Ceará-CE e estava emprestado ao CSA-AL.



Neste momento, os dirigentes do ASSU correm para regularizar os dois jogadores a tempo para o jogo desta quarta (11), quando o "Camaleão" vai receber o ABC em casa, no estádio Edgar Montenegro, na cidade de Assu.