STF retoma debate sobre direito à saúde Nesta semana, 25 especialistas falarão sobre registro na Anvisa, protocolos e diretrizes terapêuticas, políticas públicas e assistência farmacêutica.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, abre hoje (4), às 9h, debate sobre direito à saúde. As audiências públicas começaram na semana passada (foram realizadas três) discutindo os diversos aspectos do Sistema Único de Saúde (SUS).



Nesta semana (4, 6 e 7 de maio), 25 especialistas falarão sobre registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), protocolos e diretrizes terapêuticas, políticas públicas e assistência farmacêutica.



O debate de hoje terá a participação do diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, do fundador do Grupo Hipupiara Integração e Vida, Luiz Alberto Simões Volpe, do coordenador da Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, Claudio Maierovitch, e do presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da União, Leonardo Bandarra, entre outros.