Polícia recebe armas e motocicletas do Governo do Estado

Fotos: Thyago Macedo Governadora destacou que investimento na segurança é resposta a criminalidade.

De acordo com o secretario estadual de Segurança Pública, Agripino Oliveira Neto, esses novos equipamentos representam uma melhoria tanto para a população quanto para os policiais.“Gradativamente, nós estamos melhorando o nosso policiamento, passando a oferecer melhores condições de trabalho aos policiais e, consequentemente, confiança e tranqüilidade à sociedade”, disse Agripino Neto.A mesma intenção também foi apresentada pela governadora Wilma de Faria. “Isso é uma resposta que damos a sociedade no enfrentamento à criminalidade. Atualmente, a segurança pública precisa de atenção e estamos melhorando a cada dia, dentro do possível”, ressaltou.A governadora informou ainda que, além das motos e pistolas Taser, nesta quinta-feira (23), será inaugurado o novo prédio do Serviço Técnico de Engenharia do Corpo de Bombeiros. Na ocasião são entregues também quatro picapes Ford Ranger, cinco ambulâncias Fiat Ducato, dois Troller, dois quadriciclos Honda, três Celtas, além de equipamentos como motosserras, capacetes, capas e desencarceradores.Em breve, a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) também receberá uma frota locada de 300 veículos novos para a polícia.O secretário Agripino ressaltou a importância das novas armas não letais para o policiamento. “Este é o primeiro lote que o Rio Grande do Norte recebe. Essas pistolas são de fundamental importância para controlar tumultos e, principalmente, garantir a integridade tanto do policial quanto da pessoa abordada”.A partir de agora, os policiais passarão por treinamento para que possam andar portando as pistolas Taser. Além das 100 armas, a Sesed recebeu 1100 cartuchos, 150 unidades de granadas lacrimogênea e 150 unidades de spray de pimenta.