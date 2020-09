Trecho duplicado da BR-101 é liberado

Fotos: Luana Ferreira

A obra, que deveria ter sido liberada ontem à noite (6), recebeu a pintura branca ("zebrado") e os tachões refletivos que indicam ao motorista o desvio para a nova mão, na altura de São José de Mipibu, poucos minutos antes de ser usada, por motivos de segurança.O corte da faixa verde e amarela foi feita pelo Suprintendente do DNIT, Fernando Rocha. Nenhum político apareceu. A governadora Wilma de Faria (PSB) visitou o local ontem.Toda a BR 101 do Rio Grande do Norte, que começa na altura do viaduto de Ponta Negra e vai até a divisa Paraíba, de 81 Km, está sendo duplicado. O Exército é responsável pelos primeiros 46,2 Km desde a saída de Natal. O restante ficou a cargo de empresas privadas.As obras começaram em janeiro de 2006 e vários outros pequenos trechos já estão prontos, mas ainda não podem ser usados porque falta continuidade."A Caern está tendo dificuldade para responder com velocidade às nossas solicitações", reclama o General Fraxe, comandante da Engenharia responsável pelo projeto no RN, Paraíba e Pernambuco, acrescentando que a empresa demorou dois anos para deslocar uma adutora na altura da Lagoa do Bonfim.Ele também apontou as desapropriações das pessoas que moram às margens da BR e os licenciamentos ambientas como responsáveis pelo atraso na entrega da obra.Além disso, o projeto sofreu algumas mudanças depois de já iniciado, como a construção de viadutos semienterrados para passagem de treminhões de transporte de cana-de-açúcar e passagens subterrâneas para animais de pequeno porte, exigência do Ibama.A previsão é que, no RN, o Exército entregue os 46,2 Km ainda em 2009. O custo total é de R$ 300 milhões, pagos pelo Governo Federal.A nova mão da BR-101 foi construída com placas de cimento, mais duráveis que o asfalto e com manutenção mais barata. Ela também é mais clara, o que aumenta o contraste com a sinalização e à noite melhora a visualização dos motoristas.“É uma obra de uma dificuldade técnica grande porque envolve uma nova tecnologia de pavimento rígido”, salientou o comandante do destacamento responsável pela suplicação da BR 101, Major Marcelo Costa. Apenas 3% das rodovias brasileiras usam o novo pavimento.