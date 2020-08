Libertadores: Sport e Cruzeiro vencem e lideram seus grupos O Sport "devorou" a LDU na Ilha do Retiro; o Cruzeiro suou mas bateu o Sucre na casa do adversário.

A noite foi do Sport-PE na Taça Libertadores da América. O "Leão da Ilha do Retiro", jogando em casa, venceu a equupe da LDU (Equador), 2 a zero, gols de Daniel Paulista e Paulo Baier.



Com o resultado, o Sport é o líder do Grupo 1 da competição, com 6 pontos em 2 jogos; em segundo está o Colo Colo (3 pontos, saldo de 4 gols), em terceiro a LDU (3 pontos, saldo de 3 gols) e por último o Palmeiras (sem pontos).



A noite também foi do Cruzeiro. A equipe mineira suou mas arrancou a vitória sobre o Universitario do Sucre (Bolívia) na casa do adveraário, pela contagem mínima (1 a zero, gol de Thiago Ribeiro).



Assim, o Cruzeiro, a exemplo do Sport, lidera seu respectivo grupo - no caso, o Grupo 5, com 7 pontos em 3 jogos; o Sucre é o lanterna, com 1 ponto.



Logo mais, às 23h30, mais um time brasileiro entra em campo - o São Paulo enfrenta o America de Cali na Colômbia, pelo Grupo 4.