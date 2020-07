2ª fase do Exame de Ordem será neste domingo

A OAB/RN realizará a segunda fase do Exame de Ordem neste domingo(1), às 14h30min. A prova prática-profissional será aplicada em Caicó, Mossoró e em Natal, com duração de 5 horas.A prova será consistituída de redação de peça profissional (valendo 5 pontos) e aplicação de cinco questões (valendo 1 ponto cada), sob a forma de situações-problemas.A relação contendo os nomes dos examinandos aprovados na prova prático-profissional será divulgada na internet, no endereço eletrônico www.oab-rn.org.br na data provável de 24 de março de 2009.A primeira fase do exame, que foi realizada em 18 de janeiro, teve 1.083 inscritos, mas apenas 431 foram aprovados no Rio Grande do Norte para a segunda fase.O Exame de Ordem é regido pelo Provimento nº 109/2005 do Conselho Federal e executado com o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB) em conjunto com a OAB.NATAL -(Universidade Potiguar Campus Salgado Filho Prédio I Avenida Senador Salgado Filho, nº 1.610 - Lagoa Nova);MOSSORÓ -(Universidade Potiguar UnP - Campus Mossoró) Avenida João da Escóssia, s/n.º Nova Betânia)CAICÓ - (auditório do Centro Administrativo, Avenida Coronel Martiniano, nº 993, Centro).