Quatro pessoas são presas por crime eleitoral em Patu

Vlademir Alexandre Prisão foi feita em flagrante por compra e venda de votos.

Quatro pessoas foram presas por crime eleitoral em Patu, por volta das 9h50. O bancário Evandro Moura estava comprando votos de duas mulheres e um homem para a coligação "Justiça e Paz", da candidata Evilásia Gildênia (PSB).Evandro Moura é primo de Ednardo Moura (PSB) e foi secretário de Finanças quando ele foi prefeito do município, entre 1997 e 2000. Ednardo Moura é marido de Evilásia Gildênia e ex-candidato a prefeito que teve o registro cassado por problemas junto ao Tribunal de Contas da União.Nesse momento, o delegado da Polícia Federal, Arthur Emílio Brígido, está lavrando o flagrante na Promotoria do município. O nome das pessoas que venderam os votos ainda não foi divulgado.Segundo a juíza eleitoral, Gisela Besch, o flagrante aconteceu depois que a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que populares estavam saindo de uma casa em frente à igreja matriz com dinheiro no bolso.Os policiais ficaram por alguns momentos em campana e abordaram algumas dessas pessoas, que confessaram o crime na hora. Ainda não se sabe o valor da compra.Após concluído o flagrante, a Justiça Eleitoral e o Ministério Público julgarão o processo. Caso o crime seja comprovado, a pena para as quatro pessoas pode chegar a quatro anos de prisão. O crime é considerado grave e inafiançável.A candidatura de Evilásia Gildênia só poderá ser afetada caso seja comprovada a participação direta dela no crime. Se isso for comprovado, ela pode perder o registro ou diploma de candidatura e pagar multa.* Atualizado às 12h27 para acréscimo de informações.