Estadual de Basquete: Salesiano vence duas em casa A escola da Ribeira, na rodada da sexta (24), venceu o Neves no infantil e o Alecrim-Imaculada no mirim masculino.

O Campeonato Estadual de Basquete já está em andamento, com as rodadas se alternando entre os ginásios e as escolas de natal. Na última sexta (24), por exemplo, a rodada foi no Colégio Salesiano, na Ribeira.



Na ocasião, o time da casa, com a torcida dos pais, venceu o Alecrim-Imaculada no mirim masculino, 64 a 19. Antes, o Salesiano havia vencido o Neves no infantil masculino, 62 a 25.



Antes de ter como palco o Salesiano, o Estadual de Basquete passou na quarta-feira (22) pelo ginásio do Auxliadora, em Petropolis - onde teve dois jogos, pelas categorias infantil e mirim masculinos; e hoje pela manhã é o ginãsio do Colégio das Neves que recebe as disputas, precisamente três jogos nas categorias mirim masculino, mirim feminino e infantil masculino.