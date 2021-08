PM apreende adolescentes com armas Um dos jovens de 16 anos atirou contra os policiais e, para ser contido, acabou alvejado na perna. Apreensões aconteceu em Mossoró.

Três adolescentes foram apreendidos na manhã deste domingo (19), no conjunto José Agripino, bairro Santo Antônio, em Mossoró, armados com dois revólveres e uma espingarda caseira calibre 12. Um dos menores atirou nos policiais militares e acabou alvejado na perna. Ele foi levado ao hospital e já foi liberado. Segundo a PM, os jovens tinham acabado de assaltar duas pessoas.



Um dos adolescentes tem 15 anos e os outros dois 16. O comandante do 2° Batalhão da PM, coronel Elias Cândido, explicou que o Centro de Operações foi acionado pelas vítimas. A PM imediatamente enviou equipes ao local e, por volta das 9h20, localizou os suspeitos.



Um dos jovens de 16 anos atirou contra os policiais e, para ser contido, acabou alvejado na perna. Ele foi imediatamente socorrido ao Hospital Tarcísio Maia e, depois de medicado, recebeu alta e passa bem.



Com o trio foi apreendido um revólver calibre 38 com seis munições intactas e queixa de roubo em Espírito Santo; um revólver calibre 32 com a numeração raspada e três munições deflagradas; e uma espingarda de fabricação caseira com quatro munições calibre 12. Ainda foram apreendidos dois celulares e dois documentos de motocicletas FAN e POP.



Os adolescentes foram encaminhados à delegacia especializada e estão à disposição da Vara da Infância e do Adolescente.