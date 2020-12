América pensa no Confiança e Peninha vê problemas para contratar

Vlademir Alexandre

O diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o “Peninha”, destacou a dificuldade em encontrar um nome que agrade os diretores e que tenha uma faixa salarial compatível com a realidade do clube. “Muitos campeonatos ainda estão em andamento e aqueles (treinadores) que pretendemos estão pedindo muito caro”, explicou.“Peninha” citou, inclusive, o exemplo de um treinador procurado pelo clube, mas não citou o nome. “Liguei para ele dizendo que sou diretor de futebol do América de Natal e tivemos boas referências dele e com o interesse em contratá-lo. Perguntei com relação ao salário e ele disse que ‘estava recebendo R$ 110 mil’. Eu sorri e disse que nossa realidade era de R$ 20 mil, mas ainda argumentei que poderíamos chegar aos R$ 80 mil. Contudo, ele não aceitou”, contou.O dirigente do América avisa que "é preciso ter calma na hora de contratar" se referindo não só com relação ao novo treinador como também nos jogadores que podem chegar ao clube nos próximos dias. Ele informou que reforços para o plantel alvirrubro "devem chegar até o último dia de prazo para inscrições". Nesse caso, a data é sexta-feira (20).Questionado acerca da situação do atacante Rinaldo, cuja saída foi especulada nos últimos dias, o dirigente afirmou que "ele ainda faz parte do plantel do América". O diretor de futebol lembra que reuniões são realizadas diariamente entre os dirigentes com objetivo de definir o novo técnico do clube e os reforços para o restante da temporada.