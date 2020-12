América tem cinco desfalques para encarar o Santa Cruz Caso mais grave é o lateral-esquerdo Berg, que está com uma hérnia de disco e foi afastado dos treinos.

Após a eliminação da Copa do Brasil, o América pensa apenas na continuação do Campeonato Estadual onde enfrenta o Santa Cruz, no Iberezão, domingo (22) às 17h. Para este jogo, o alvirrubro tem cinco desfalques certos.



De acordo com o médico da equipe, Maeterlinck Rego, Carlos Alberto está com problemas no púbis, Júlio Terceiro segue recuperação de uma ruptura do músculo da coxa esquerda, Fábio Neves ainda sente a luxação no ombro e Vinícius voltou a ter problemas musculares na coxa.



Agora, o caso mais grave é o do lateral-esquerdo Berg, que está com uma hérnia de disco. “Ele sentiu uma forte dor nas costas durante o jogo contra o Baraúnas e quando fomos examiná-lo constatamos o problema”, disse.



O médico informou que o jogador está em repouso para diminuir a crise da hérnia de disco. "Quando houver uma melhora, ele será encaminhado a um neurocirurgião para saber se vai ter tratamento clínico ou cirúrgico", declarou.