Dia Nacional do Livro Infantil terá lançamentos em Natal

Divulgação A data homenageia o aniversário de Monteiro Lobato

Entre os convidados estão Juliano Freire de Souza, jornalista e autor dos livros infanto-juvenis Pereyra - O Menino Bom de Bola e A Doninha e o Marimbondo; Rosângela Trajano filósofa e autora do livro O Tatu Filosofante, além da cordelista Rosa Regis que participa da mesma obra.Pereyra - O Menino Bom de Bola mostra que o futebol é uma maneira de superar desafios e fazer grandes amizades.Juliano Freire mostra que a rivalidade no esporte não é sinônimo de intrigas. Após vencer o seu opositor numa partida, Pereyra tenta fazer as pazes com seu maior adversário até então.Já no conto A Doninha e o Marimbondo, o escritor mostra um vilão misericordioso, que desiste de matar a protagonista.Em O Tatu Filosofante, o bicho trata da questão do ser, das particularidades de cada um. Este livro é o primeiro do Projeto Cigarras que pretende lançar no ano de 2009 dez obras baseadas no pensamento dos mais diversos filósofos.A data comemorativa foi instituída em 2002, como homenagem a José Bento Renato Monteiro Lobato. O escritor sempre demonstrou interesse em propagar a cultura literária, sendo autor da famosa frase “Um país se faz com homens e com livros”.Nascido em Taubaté, interior de São Paulo, em 18 de abrilde 1882, Lobato iniciou sua carreira escrevendo contos para jornais estudantis. Do período que viveu em fazendas, brotaram seus maiores sucessos que se tornaram referência no gênero.Assim nasceram seus personagens mais famosos. Jeca Tatu, um caipira muito preguiçoso, depois a história da Menina do Nariz Arrebitado.Todos eles antecederam a montagem da maior obra da literatura infanto-juvenil brasileira O Sítio do Pica-pau Amarelo, que foi adaptado para televisão nos anos oitenta, e regravado no final dos anos noventa.Monteiro Lobato morreu em 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade.