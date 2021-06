América contrata lateral-direito Thoni Eleito segundo melhor em sua posição no campeonato catarinense, jogador estava na Chapecoense e é a primeira contratação do alvirrubro para a série B.

O lateral Thoni é a primeira contratação do América para o Campeonato Brasileiro da série B. O jogador defendeu atualmente a Chapecoense e já vestiu a camisa do Caxias/RS, Veranópolis/RS, Glória/RS, Joinville/SC, Atlético de Ibirama/SC, Paraná Clube/PR e Londrina/PR.



O atleta contratado foi eleito o segundo melhor lateral-direito do campeonato catarinense. Ele só foi superado por Medina do Avaí.



Fonte: Vermelho de paixão