Museu Câmara Cascudo promove semana do índio

Divulgação

No dia 23, às 14h, o grupo Dança do Toré, da Comunidade Indígena dos Eleotério de Canguaretama, abre o evento no hall do térreo do Museu. Em seguida, no auditório, o evento segue com uma mesa redonda com o tema: Da invisibilidade à conquista dos direitos indígenas do Rio Grande do Norte.Em todos os dias do evento ficará à disposição dos visitantes a Exposição Fotográfica: A presença indígena no Rio Grande do Norte: afirmação de identidades. Haverá também a exposição dos artefatos e adornos produzidos pelo projeto Motyrum-Caaçu: unidos pela arte, da Comunidade Indígena Mendonça do Amarelão, de João Câmara - RN.Enquanto isso, no auditório do Museu será exibido, das 9 às 11h da manhã e das 14 às 16h da tarde, vídeos das audiências públicas Indígenas em 2005 e 2008 e os registros fotográficos audiovisuais das comunidades indígenas no Rio Grande do Norte, ambos produzidos por profissionais do Museu Câmara Cascudo - MCC e do Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Rio-Grandenses - NCCEN da UFRN.