Ciro Gomes defende ações para preservar saúde do São Francisco

Vlademir Alexandre Ciro: "A questão não deveria dividir os brasileiros".

“Não podemos desconsiderar a preocupação que algumas pessoas têm com a degradação do Velho Chico”, disse, em entrevista ao Nominuto.com, acrescentando que a transposição é “praticamente irreversível”.Ele disse que a questão não deveria dividir os brasileiros, já que se trata de “quem tem água de sobra, dar um pouquinho a quem precisa”.O deputado federal participa do encontro da União Nacional dos Legisladores do Estado (Unale) que ocorre neste momento na Assembleia Legislativa. Ele proferirá uma palestra em instantes a respeito da transposição.