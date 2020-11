Santa Cruz 0 x 0 ABC: fim de jogo Equipes se enfrentam no Iberezão e o alvinegro busca um novo resultado positivo fora de casa.

FIM DE JOGO



47 minutos - Uhhhhhh!! Gaúcho recebe passe sozinho e cara a cara com Eridelson chuta a bola em cima do goleiro do Santa.



45 minutos - Uhhhhhh!! Eridelson se arroja em saída do gol para impedir a conclusão do atacante do ABC.



42 minutos - ABC vai suportando a pressão do Santa nos minutos finais.



34 minutos - Árbitro sai distribuindo cartões para os jogadores dos dois times. Foram quatro no total. Dois para cada equipe. Rodrigo Almeida e Da Silva, do Santa Cruz, e Gabriel e Ben-Hur, do ABC.



29 minutos - Uhhhhh!! João Paulo "fura" o chute após passe de Ivan.



25 minutos - Equipes querem o gol, mas ele teima em não sair nem para ABC nem para Santa Cruz.



20 minutos - Atendendo o pedido da torcida, Heriberto da Cunha coloca Ivan.



16 minutos - Uhhhhh!! Gabriel bateu forte e a bola saiu em tiro de meta. Geriel sentiu contusão e quase complicou para o Santa Cruz.



8 minutos - Uhhhh!! Lance perigoso a favor do Santa Cruz em cobrança de falta forte defendida por Raniere.



4 minutos - Uhhhh!! Paulinho Macaíba quase abre o marcador em bola cruzada por Marquinhos Mossoró, mas a bola passa com perigo.



2 minutos - Jogo volta movimentado assim como no segundo tempo.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



42 minutos - Primeiro tempo entra nos minutos finais e o empate sem gols vai persistindo no Iberezão.



38 minutos - Lances ofensivos ficam reduzidos e as duas equipes tentam nos arremates de fora da área.



34 minutos - Santa Cruz vai mudando a história do jogo e melhora em campo. Ben-Hur quase joga contra o gol de Raniere em lance dentro da área e a bola passa perto.



28 minutos - Em jogo equilibrado, o ABC é um pouco melhor que o Santa Cruz, mas as chances surgem dos dois lados.



24 minutos - Mesmo perdendo o pênalti, ABC busca abrir o placar e o Santa também vai querendo o primeiro gol.



20 minutos - Perdeu!!! Paulinho Macaíba bateu o pênalti e acertou a trave. Na primeira cobrança, o atacante alvinegro fez o gol, mas houve invasão da área e o árbitro mandou repetir a cobrança.



17 minutos - Pênalti a favor do ABC!!! Tabela na entrada da área e a bola sobrou para Gabriel, que foi derrubado pelo goleiro Eridelson.



13 minutos - ABC e Santa Cruz fazem um jogo muito movimentado no Iberezão.



11 minutos - Partida equilibrada e a movimentação fica no meio campo.



7 minutos - O jogo é bom no Iberezão com as duas equipes buscando o gol logo nos primeiros minutos.



4 minutos - Uhhhhhhh!!! Raniere tira de tapinha uma bola perigosa ao gol do ABC.



1 minuto - Uhhhhhhh!!! ABC chega com tudo e já acerta a trave do goleiro Eridelson.



Santa Cruz e ABC jogam no estádio Iberezão em situações opostas. Enquanto o tricolor do Trairí quer a vitória para se afastar das últimas colocações e ainda brigar pelo título, o alvinegro quer mais um resultado positivo fora de casa para continuar na briga pelo segundo turno do campeonato.