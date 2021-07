Polo incentiva atletas paraolímpicos

Ana Paula Oliveira

Durante o evento, a universidade anunciou a integração da Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef) ao Polo.Segundo a diretora do Instituto de Reabilitação da UnP, Gisele Gasparino, a universidade vem dando todo o suporte na área de saúde. “Eles (atletas paraolímpicos) têm acompanhamento de psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, odontologistas, farmacêuticos e profissionais da educação física”.Para o presidente do Instituto Superar, Marcos Malafaia, o projeto representa o início de uma revolução na formação e desenvolvimento do atleta paraolímpico no Brasil.“Escolhemos Natal por identificar aqui uma cidade com bastante potencial. Uma região com muitos atletas paraolímpicos “, diz. Malafaia completa que a meta é atingir 25 atletas.O Instituto Superar é uma entidade sem fins lucrativos com o objetivo principal de fomentar o esporte paraolímpico em busca de performance técnica e resultados.Medalha de prata nas Paraolimpíadas de Atenas e de bronze em Pequim, a nadadora Edênia Garcia diz que já vem sendo beneficiada com o programa.“Fui uma das primeiras a integrar o programa. Estava sentindo muitas dores no ombro. Fiz fisioterapia e observo os resultados. Agora, me sinto bem melhor para realizar meus treinamentos”.