Pescador morre por overdose no Passo da Pátria Populares identificaram o homem como sendo João Maria. Ele aparenta ter cerca de 35 anos e era pescador.

Um usuário de drogas exagerou no consumo e acabou morrendo na tarde desta segunda-feia (25), no Passo da Pátria. Identificado por populares como João Maria, o homem aparentando ter cerca de 35 anos era pescador.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), o incidente aconteceu por volta das 17h30, na travessa Santo Antonio. A polícia aguarda a chegada de peritos do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) para recolher o corpo.



O comandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, informou que só depois disso, é que se terá a confirmação oficial do nome da vítima e qual o tipo de droga ele teria usado.