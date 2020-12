Marcos Jácome: “Maternidade não funcionará todos os dias” Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina afirma que, por falta de pediatras na escala, a recomendação é que os obstetras não internem pacientes.

O contrato com os neonatologistas da Maternidade Escola Januário Cicco, vencido desde o ano passado, continua trazendo prejuízos às pacientes que procuram a unidade. A partir desta quarta-feira (17), os obstetras só realizarão internações caso exista um neonatologista na escala.



O vice-presidente do Conselho Regional de Medicina (Cremern), Marcos Jácome, recomendou aos médicos da maternidade essa atitude e ainda enviou ao Ministério Público Federal (MPF) e à reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) um documento esclarecendo a situação da maternidade.



“A escala de março está incompleta. Das 31 noites, dez não tem nenhum pediatra no plantão”, apontou Marcos Jácome. Apesar da recomendação do Cremern de que sempre existam dois neonatologistas na UTI e dois na sala de parto, quando há profissionais na escala é sempre um. “ Nunca essa recomendação foi cumprida”, esclarece.



A Januário Cicco realiza uma média de 450 partos por mês e atende não só a demanda de alto risco, como deveria, mas boa parte das parturientes de toda Natal. A possibilidade de interdição ética foi descartada (momentaneamente) pelo representante do Cremern.