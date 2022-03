Assembleia vai definir ações em defesa da criança e do adolescente Programação do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente, contará com uma audiência pública na AL.

Autoridades e instituições que atuam na defesa da criança e do adolescente no Rio Grande do Norte vão se reunir nos próximos dias 18 e 19 (segunda e terça-feira da próxima semana), na Assembleia Legislativa, para apresentar à sociedade propostas e, principalmente, respostas efetivas a ações públicas requisitadas em favor do público infanto-juvenil. Constam da programação uma audiência pública no dia 18 e uma oficina temática no dia seguinte. A deputada estadual Márcia Maia (PSB) é uma das articuladoras dessa programação.



A agenda especial é relativa ao Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e o Adolescente, que transcorre exatamente na segunda (18). Para construí-la, foi formado um grupo com a participação de diversos agentes envolvidos com a questão. A Frente Parlamentar Estadual da Criança e do Adolescente, coordenada pela deputada Márcia Maia, integra o grupo.



As deputadas estaduais Márcia Maia (PSB) e Larissa Rosado, junto com o vereador Hermano Morais (coordenador da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Natal), do presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Marcos Dionísio, e da conselheira da ONG Casa Renascer, Sayonara Dias, estiveram semana passada nas secretarias estaduais de Defesa Social (Sesed) e de Trabalho, Habitação e Assistência (Sethas) para apresentar as reivindicações mais urgentes encaminhadas pela sociedade.



“O objetivo dessas reuniões prévias com a Sesed e a Sethas é agilizar as soluções propostas, de modo que os representantes das duas pastas procuradas saibam de antemão as medidas reivindicadas e anunciem formalmente na audiência pública do dia 18 o que pode ser ou não viabilizado, e quando”, conta a deputada Márcia Maia que coordena a Frente Parlamentar Estadual da Criança e do Adolescente.



Dentre as solicitações feitas, estão a ampliação das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente — com a construção e instalação de novas unidades em Natal, Caicó e Mossoró — e o fortalecimento das ações desenvolvidas através de políticas preventivas (como o programa Sentinela) e de organismos como o CREAS e o CRAS.



Também integram o grupo interinstitucional em defesa do público infanto-juvenil o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Criança e ao Adolescente, a Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e o Ministério Público do Estado.