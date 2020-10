Banco Central reduz Selic em 1,5% A taxa oficial de juros passa de 12,75% para 11,25%, um dia após a divulgação de uma queda de 3,6% no Produto Interno Bruto.

Um dia após o anúncio da queda de 3,6% do Produto Interno Bruto nacional, no último trimestre de 2008, o Comitê de Política Monetária (Copom) determinou hoje (11) a redução na taxa Selic, de 12,75% para 11,25%.



A diminuição de 1,5% ficou dentro do esperado por grande parte dos economistas, em decorrência da necessidade de um reaquecimento da economia brasileira, frente à crise financeira mundial.



A nota do Copom destaca que, após a avaliação do cenário macroeconômico, a redução da taxa, sem viés, foi aprovada por unanimidade. "O Comitê acompanhará a evolução da trajetória prospectiva para a inflação até a sua próxima reunião, levando em conta a magnitude e a rapidez do ajuste da taxa básica de juros já implementado e seus efeitos cumulativos, para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária", descreve o texto.



Em janeiro, a última reunião do Copom havia resultado na redução de 1%. Ainda assim, os juros brasileiros eram considerados os maiores praticados em todo o planeta. A Selic serve para basear os índices adotados pelo mercado e pelas instituições bancárias.



Com a redução, a expectativa é de maior acesso a financiamentos e, portanto, a compras e investimentos, movimentando o comércio, indústria e demais setores da economia.