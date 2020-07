José Agripino: É preciso dar a Agaciel o direito de defesa

Vlademir Alexandre Agripino aguarda defesa de Agaciel Maia

Na opinião de Agripino, “é preciso dar o direito de defesa”.ouviu o senador potiguar na manhã desta segunda-feira (2), que reconheceu a obrigatoriedade das acusações contra Agaciel serem investigadas, mas lembrou que “ninguém pode ser acusado sem ter o direito de defesa”.Na matéria publicada na Folha de São Paulo, Demóstenes Torres foi taxativo: “Ele cometeu crime de sonegação, no mínimo, mas pode ser também lavagem de dinheiro ou mesmo dinheiro oriundo de corrupção. Então, cabe à Polícia Federal instaurar um inquérito para apurar qual dessas três modalidades de delito ele cometeu", disse o democrata.Além dele, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) emitiu opinião, um pouco mais ponderado. “O Senado tem que propagar transparência e, se há dúvidas sobre a origem dos recursos para a compra da casa, devem ser prestados esclarecimentos pelo senhor Agaciel Maia. Sem prejulgar, cabe à Mesa Diretora cobrar esclarecimentos".O senador Cristovam Buarque (PDT/DF) disse que o caso é grave por si só e que exige uma investigação de todo o período em que o diretor-geral esteve na direção do Senado. “É mais grave ainda porque vem depois de uma entrevista extremamente enfática do senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)", disse Buarque.O senador Jarbas disse à revista Veja que o PMDB "quer mesmo é corrupção" e que a eleição de Sarney para a Presidência do Senado representava um retrocesso. "O que essa matéria da Folha está mostrando é que o Jarbas tinha razão", afirmou o pedetista.