Lula apresenta hoje prioridades do governo para ano legislativo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá apresentar nesta segunda-feira (9) aos presidentes da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP) e do Senado, José Sarney (PMDB-AP), a agenda de prioridades do governo para o ano legislativo de 2009. Os dois se encontram à tarde com Lula.



As prioridades foram discutidas na reunião de coordenação política com a participação de ministros e do Presidente da República. Entre elas, estão as reformas política e tributária e matérias relacionadas com o enfrentamento à crise e com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).



Entre as ações voltadas ao enfrentamento à crise está a medida provisória que libera R$ 100 bilhões ao Banco de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar projetos em setores como os de energia elétrica, máquinas e equipamentos e investimentos industriais.



Participam da coordenação política os ministros de Relações Institucionais, José Múcio, da Casa Civil, Dilma Rousseff, da Fazenda, Guido Mantega, do Planejamento, Paulo Bernardo, da Secretaria de Comunicação, Franklin Martins, da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci, e da Justiça, Tarso Genro, além do vice-presidente, José Alencar.

*Com informações da Agência Brasil.