A rodada primeira do Brasileiro; Inter, Fla, Flu e Cruzeiro impressionam

Vip.Commm Nilmar fez o gol mais bonito da rodada na vitória sobre o Timão

Palmeiras 2 x 1 Coritiba

Sport 1 x 1 Grêmio Barueri

Avaí 2 x 2 Atlético-MG

Corinthians 0 x 1 Internacional

Atlético-PR 0 x 2 Vitória

Fluminense 1 x 0 São Paulo

Cruzeiro 2 x 0 Flamengo

Santo André 1 x 1 Botafogo

Grêmio 1 x 1 Santos

Goiás 3 x 3 Náutico

A derrota do São Paulo para o Fluminense titubeante de Carlos Alberto Parreira, o empate do Sport na Ilha diante do Barueri, e a derrota do Atlético/PR para o Vitória, na Arena , são resultados que podem ser considerados surpreendentes.Os outros, não.No sábado, o, e poderia ser considerado candidato ao título se tivesse uma defesa acertada, e o restando não oscilasse tanto.Isso se deve, creio, ao ego gigante do treinador Luxemburgo que não perde a oportunidade de falar no tal “planejamento.”Seu time, no entanto, não consegue manter o futebol progressivo do começo da temporada.Já onão conseguiu transformar em gols seu domínio, e nem foi tão forte como costuma ser na “BombonIlha”. Foi nessa partida que aconteceu o gol mais impressionante dos últimos anos – Pedrão, gol de empate dona marca do artilheiro que está “tocado” pela chama do gol.Em outra partida do Sábado, o, para quem tudo vinha dando certo, o jogo parecia que seria a continuação do “momento azul”.Já o, depois de perder o Mineiro vergonhosdamente e vaga na sequência da Copa do Brasil, já de treinador novo, parecia que iria amargar outro péssimo resultado.Surpresas do futebol: o Galo chegou ao empate e sem gol de Tardelli. Uma pergunta: Tardelli só funciona com Leão?Bom o 2 a 2 foi justo. O time do Galo não é tão fraco para tantos resultados negativos, mas não sei se terá melhor sorte sob o comando de Celso Roth.A primeira rodada continuou no domingo.A principal partida poderia ter sido, mas aí Mano Menezes “pipocou” com o teste de fogo.Só colocou dois titulares em campo. Perdeu de 1 a 0, saiu no lucro e ainda poupou os titulares para o jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense, na quarta.O Inter continua sendo o time mais bonito de se ver jogar, e o gol de Nilmar foi uma pintura. Só para quem sabe.Ele fintou seis jogadores do Corinthians e marcou.No Mineirão,. A maior injustiça da primeira rodada. Percebam: não foi zebra, sim uma grande injustiça.Não se enganem. O jogo era para ter sido de 4 ou 5 a 2 para o clube carioca. E outra coisa, com a vinda de Adriano, e continuando com Juan, Leo Moura, Everton, Erick Flores, o rubro-negro é candidato sim ao título do Brasileiro.O Cruzeiro também. Assim como da Libertadores. Agora, tem uma coisa: a defesa do Cruzeiro não é defesa de time campeão de Libertadores ou Brasileiro, precisa melhorar muito.E esses caras do SporTV devem estar querendo matar os flamenguistas de raiva. Dizer que a bola foi pênalti e que o Cruzeiro jogou melhor...No Maracanã, oconsegiu fazer um gol relâmpago e vencer o clássico contra o titubeante São Paulo.O time do Muricy, depois de recuperações em campeonatos anteriores, é meio que poupado pela crítica. Eles têm medo de falar mal do time.Só que esse São Paulo de hoje é muito, muito diferente, confuso e fraco. Vai ser preciso peças e recuperação técnica de muita gente para voltar a ser considerado, pelo menos por mim, candidato esse ano.O Fluminense, com Parreira, não sei se vai longe. Mas fez um belo jogo neste domingo (10).O outro jogo de grande monta na rodada, oquepode vir a ser candidato ao título do Brasileiro, mas precisa de banco, conseguiu empatar de 1 a 1 com o Grêmio, no Olímpico.Mas Mancini precisa ter coragem para sacar Kleber Pereira, e não ficar prejudicandoi os meninos Neymar e Paulo Henrique. Isso acaba com a confiança dos garotos.Os meninos que ele colocou para jogar.Ver Neymar. Ele já não arrisca com a mesma tranquilidade.Kleber Pereira vem destoando e os meninos “pagando o pato.”E teve outro jogo interessante.O time verde foi melhor, poderia ter ganho com facilidade do fraco Náutico, do confuso e só defensivo Náutico.Mas, mas, o treinador do Goiás é Hélio dos Anjos. Outro retranqueiro, adepto do anti-futebol. Ele vencia de 3 a 1 e foi para trás. O Náutico empatou.Melhor seria que o Goiás tivesse perdido o estadual, pois assim Hélio dos Anjos teria caído.Dos outros jogos, umacovardado se encolheu diante do fraco, quase perde, achou um empate de 1 a 1. Jogo dos mais fracos da rodada.Na, uma derrota que pode criar problemas para Geninho, técnico, e para Wallyson, o atacante potiguar. Se oi Furacão não reagir o treinador cai e tudo recomeça.O Atlético perdeu para o bom time do Vitória de 2 a 0.Essa foi a primeira rodada.Dá para apontar favoritos? Claro que não. Mas os melhores times do Brasil hoje são, pela ordem: Internacional, Cruzeiro, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Santos e...Só.Palmeiras, não?