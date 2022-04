Natação: contagem regressiva para o Circuito FAN de Masters A primeira fase será no sábado (23) no CEPE; as inscrições serão encerradas nesta terça (19).

Está aberta a contagem regressiva para o Circuito FAN de Natação de Masters. A primeira fase será realizada na piscina do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE), no próximo sábado (23) - com disputas de 50 metros nos estilos Livre, Costas, Peito e Borboleta, mais os 100 metros nado Medley.



O Circuito chega como um, digamos, "sacode" na categoria - que, apesar de apresentar diversos talentos, estava sem um evento sequer.



E a premiação? O clube que inscrever o maior número de atletas na competição receberá um troféu especial; os atletas vencedores das provas ganharão medalhas; e os pontos obtidos pelos atletas valerá para definição dos Melhores do Ano por categoria.



Quem estiver interessado em participar, é bom se apressar. Amanhã (19) é último dia para se inscrever para o Circuito. As inscrições podem ser feitas na sede da Federação Aquática Norte-rio-grandense (FAN) - no Aero Clube (na Hermes da Fonseca, Tirol - em frente ao 16º RI), à tarde.