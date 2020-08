Iberê Ferreira ressalta compromisso do RN nas obras do São Francisco

Danilo Dantas Vice-governador defende saneamento nas bacias Assu/Piranhas e Apodi/Mossoró

“Não dá pra trazer água limpa do São Francisco e permitir que ela seja contaminada pelo esgoto das cidades por onde vai passar”, declarou o vice-governador, lembrando que os problemas de saneamento e dos resíduos sólidos das bacias Piranhas/Açu e Apodi precisam ser resolvidos.Ele se colocou como “extremamente favorável” à transposição, e disse que a obra, já iniciada, é irreversível. “O importante é que as pessoas, com chuva, ou sem chuva, serão permanentemente abastecidas”, disse, sem saber precisar quantas pessoas seriam essas.Iberê Ferreira participa neste momento do encontro da União Nacional dos Legisladores Estaduais na Assembleia Legislativa.