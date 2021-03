Tudo pronto para o Circuito FAN de Natação A competição abre o calendário estadual do nado, neste sábado (28.03) na piscina do Marista.

Está tudo pronto para a abertura da temporada 2009 da natação potiguar: neste sábado (28.03) a piscina do Marista (rua Apodi, esquina com a Deodoro, no Tirol) será o palco do Circuito FAN de Natação para Atletas Federados, com disputas nas categorias de Mirim a Senior.



As competições começam ás 8h com as categorias Mirim e Petiz; à tarde tem mais, a partir das 15h, com as categorias Infantil e Senior. A premiação será em medalhas para os vencedores de cada prova; troféus para os três clubes melhor colocados; além disso, heverá premiação especial para os destaques por categoria. Os pontos obtidos no Circuito serão somados às quatro fases do Estadual de Natação.



As inscrições ainda estão abertas - quem estiver interessado e ainda não se isncreveu, é bom correr: o ultimo dia para confirmar presença é amanhã (sexta, 27.03), na sede da Federação Aquática Norte-Rio-Grandense (FAN, responsável pelo evento), no Aero Clube de Natal (na Hermes da Fonseca), das 14 às 19h.