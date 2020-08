Estadual Sub-13 terá retomada com três jogos Neste sábado (07.03) estão previstos dois jogos no Jiqui; no meio da semana a rodada se completa no Machadão.

Depois de uma parada razoável - desde pouco antes do carnaval - o Estadual Sub-13 de Futebol está sendo retomado.



Neste sábado (07.03) dois jogos serão realizados - a partir das 8h no estádio do Jiqui, Moura Sports recebe o Natal FC, seguindo-se América de Canguaretama x Asa Norte.



A rodada será completada na quarta (11.03), com América x ABC de Serrinha no estádio Machadão às 18h.